Что происходит с улицей Чака - она вымирает?

В центре Риги все больше пустеют коммерческие помещения, а маклера не в состоянии найти новых арендаторов. Например, на улице Чака предпринимательская деятельность практически вымирает.

Именно улица Чака из списка центральных улиц столицы больше всего ощущает на себе, что покупателей отбирают большие торговые центры, признают в Департаменте Городского развития РД. Поэтому здесь все чаще увидишь запертую дверь и надпись: «Закрыто» или «Сдается в аренду».

Покупатели и жильцы исчезают из центра - в квартиры с меньшей арендной платой или в новые жилые проекты.

«Число жителей уменьшилось на 13 тыс. Это огромная цифра. Поэтому вполне понятно, почему так выглядят современные витрины. Схожая ситуация и в районе улицы Авоту: там минус 7 тыс. жителей», - рассказывает эксперт департамента Айгар Кушкис.

«Улица Чака неудобна для автомобилистов - чтобы, например, запарковать рядом автомобиль и отправится на шоппинг. Есть люди, которым удобно жить за центром именно из-за парковки. Это главная причина, почему люди исчезают с улицы», - считает эксперт Rent in Riga Янис Липша. Другие специалисты указывают, что владельцы домов заламывают неоправданные цены, поэтому сюда не спешат перебираться и желающие снять помещение под офис.

«Если это маленькое помещение и за него надо платить 30 евро и больше за кв. метр, вполне логично, что фирме трудно это вынести. Домовладельцы же ничего не хотят менять», - утверждает эксперт Мартиньш Лайзанс.

Кроме того, из-за шума и нечистого воздуха улица Чака вряд ли подходит для неспешных прогулок и шоппинга в выходной день. «Одна из проблем - визуальный образ этой улицы. Здесь угрюмо, а фасады домов неухоженные и грязные», - отмечают эксперты.