Из-за снега и обледенения затруднено движение по некоторым шоссе

Утром во вторник из-за снега и возможного обледенения затруднено движение на участках Лиепайского и Вентспилсского шоссе, а также на всем протяжении шоссе Лиепая-Руцава, сообщает агентство ЛЕТА.

В 6:50 движение по Лиепайскому шоссе затруднено от перекрестка Апшупес до Лиепаи, а по Вентспилсскому шоссе сложнее всего проехать участки от Национального парка Кемери до Стразде и от Талси до Усмы. На автодороге А11 Лиепая-Руцава обледенение возможно по всей длине.

В то же время в остальных регионах Латвии условия езды по главным автодорогам страны удовлетворительны.

По региональным автодорогам обледенение затрудняет езду в округе Добеле, Лиепаи, Лимбажи, Огре, Салдуса, Талси, Тукумса и Вентспилса.

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими элементами.

Автоводителей призывают быть осторожными и соблюдать скорость, дистанцию и стиль езды, соответствующие погодным условиям.