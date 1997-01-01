Умирающие лебеди и воробьи в квартирах: рассказ диспетчеров 112 о своей работе

В Латвии единый номер экстренных вызовов 112 работает с ноября 1997 года. Позвонив на этот номер, можно вызвать необходимую службу. Обработку звонков и переадресацию другим службам проводит Пожарно-спасательная служба (ГПСС). В продолжение серии статей TVNET о различных профессиях на интервью были приглашены диспетчеры Хелдия Абола и Марита Форанте.

На звонки на номер 112 диспетчеры отвечают не только на латышском языке, но и по-русски и по-английски.

Обе женщины указывают, что почти все диспетчеры - женщины.

Если говорить о мужчинах, то многие признают - я бы не смог выдержать работу в колл-центре - хватило бы всего пары звонков.

Марита, говоря о том, почему выбрала именно такую должность. рассказывает, что пусть в профессию не был сложен - ее муж - пожарный в третьем поколении. «Познакомились, была возможность стать диспетчером, и я им работаю уже 11 лет, я довольна и все в порядке», - указывает Марита.

В свою очередь Хедлия говорит, что несколько ее знакомых были спасателями, поэтому подумала - почему бы и нет?

«Сейчас будет почти два года, как я закончила Колледж пожарной безопасности и гражданской обороны, получила квалификацию диспетчера», - рассказала Хедлия.

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Женщины указывают, что все подряд на этой должности работать не смогут - для начала необходима физическая подготовка, нужно выполнить физические нормативы.

«Это бег - как километр, так и короткие дистанции. Это как во всех службах - нет никаких скидок, даже за пультом»,

- пояснила Марита.

Физическое и психологическое здоровье проверяется ежегодно. Вступая в должность, необходимо ответить на различные вопросы, их оценит психолог, который затем примет решение, готов ли человек к работе.

Работа в колл-центре проходит по суточным сменам

«Конечно, работа тяжелая, но мы приняли решение, что будет здесь работать. Это наш труд, человек привыкает ко всему. Работаю здесь уже 11 лет, поэтому - выдержать можно», - указывает Марита.

Диспетчеру на смене нужно быть готовым всегда - даже если нет ни одного звонка, никогда неизвестно, когда произойдет пожар.

«Ни одна смена не похожа на предыдущую, нет одинаковых вызовов, нет одинаковых звонков», - отмечают диспетчеры.

Хедлия напомнила, что на 112 идут звонка не только о пожарах: просят соединить с Госполицией, муниципальной полицией, просят о медицинской помощи. Кажется, что обычно звонков на 112 больше именно в праздничные дни, но нет, бывает, что много звонков и в рабочий день.

«Звонков никогда не мало, их всегда сравнительно много», - добавляет Марита.

Полнолуние влияет на количество звонков

«Звонок больше, они более особенные. Можно почувствовать, что полнолуние», - поясняют диспетчеры и добавляют, что в этом время звонки чаще малообоснованны - иногда люди звонят не тога, когда необходима скорая помощь, полиция или пожарные, а потому что хочется поговорить, подискутировать.

Звонки, которые не отвечают функциям 112

Несмотря на то, что общественности часто напоминают, для чего предусмотрен номер 112, по-прежнему есть жители, которые звонят 112, чтобы вызвать такси или заказать пиццу.

«Это не всегда осознанно. Просто человек может и не знать, что пиццу и диспетчера заказать нельзя. Ему поясняют, куда он позвонил, и человек понимает», - рассказывает Марита.

Кроме того, жители пытаются звонить 112, чтобы, к примеру, выяснить точное время.

Хедлия поясняет, что бывают ситуации, когда событие надолго откладывается в памяти. «Однако нам нужно быть крепкими и уметь справляться с этим, нельзя держать в себе», - добавляет она.

И Марита указывает, что иногда переполняет чувство сочувствия, особенно, если в события вовлечены дети. «Но вызовов у нас так много, что на каждом не можем задерживаться, сочувствие - этакое секундное. Число по-человечески жать, но у нас такая работа, обязанность помогать тем, что в наших силах», - поясняет Марита.

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«Поэтому мы здесь, так как не каждый это может. Нелегко, это не так - 24 часа отсидеть, это физическая, зависимая и эмоциональная работа, но мы справляемся, проверки проходим, мы стабильны», - признают диспетчеры.

Они переживают, сочувствуют каждому вызову, несмотря на то, что внешне этого не видно. Одновременно справляться с такими переживаниями помогает коллектив - иногда диспетчеры обсуждают дела, которые накопились.

Случаются и курьезы

Хедлия вспоминает случай у Сигулдской больницы, где на голове у лисы был целофановый пакетик. Лису поймали и от пакета освободили.

Кроме того, в 112 обратился человек, который попросил, чтобы приехала ГПСС и вкрутила в подъезде лампочку. «Мы на это событие не поехали», - добавила она.

Было несколько случаев, когда жители звонили по поводу пауков дома - к примеру, был получен звонок, что в ванне паук обычного размера, а человек не знает, как действовать.

Иногда получаем и вызовы о мышах в квартире или о воробье, который залетел в помещение.

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Умирающие лебеди

В зимний период часто получают звонки о лебедях, вмерзших в лед. «Тогда мы часто говорим, что они не могут вмерзнуть, только если они не большие. Обычно так - мы приезжаем, подходим к лебедям, а они встают и улетают», - говорит Хедлия.

Несмотря на то, что каждую зиму распространяется информация, что не стоит беспокоить ГПСС по каждому «вмерзшему лебеду», жители очевидно этого призыва не замечают.

Звонки на номер 112 принимаются и обрабатываются: колл-центр Рижского региона - в Риге, Видземского региона - в Валмиере, Латгальского региона - в Даугавпилсе, Земгальского региона - в Елгаве, Курземского региона - в Лиепае.

В год в среднем совершается 1 527 888 звонков. В сутки в среднем - 4 000 звонков. По всей Латвии в колл-центрах 112 ежедневно работают 20 диспетчеров.