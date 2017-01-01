За год общее число ВИЧ-инфицированных в Латвии возросло на 5,3%

На 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 ВИЧ-инфицированных - на 5,5% больше, чем годом ранее, а на 1 января 2018 года - 7343 ВИЧ-инфицированных, на 371 больше. В январе 2017 года на учете в ЛИЦ числилось 5298 ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом - на 7,6% больше, чем годом ранее, а на 1 января 2018 года - на 7,3% больше, чем в январе 2017 года.

Сейчас в Латвии зарегистрирован 1921 пациент в стадии СПИДа - на 7,6% больше, чем в прошлом году, когда на учете состояло 1786 таких пациентов.

Увеличилось и число умерших от СПИда: в этом году умерли 892 человека - на 70 больше, чем в прошлом году. 420 человек в этом году умерли до наступления стадии СПИДа - на 25 больше, чем в 2017 году.

Увеличилось и число ВИЧ-инфицированных детей: в 2017 году было зарегистрировано 72, а на 1 января 2018 года - 79 таких детей.

В Латвии антиретровирусную терапию для лечения от ВИЧ и СПИда сейчас получают 2104 человека - на 23,6% больше, чем в 2017 году.