Глубина снега в Колке достигла 13 см

В понедельник толщина снежного покрова в Колке достигла 13 см, метель в Курземе продолжается, свидетельству информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На более высоких местах в северной части Курземе лежит еще более глубокий снег.

Наибольшую часть Курземе покрывает снег толщиной 2-10 см, образование снежного покрова началось также на части территории Земгале и Видземе.

В Алуксне, несмотря на дождь, сохраняется снежный покров толщиной в среднем 5 см. Снег здесь не сходит с января.

В понедельник интенсивность осадков будет ниже, чем в минувшие сутки. В Курземе продолжатся снегопад и метель, дождь сменится снегом и в других местах Латвии. На востоке страны осадки прекратятся только в ночь на вторник, а в Курземе небо начнет проясняться уже в понедельник вечером.

Дороги местами заснежены и скользкие. В понедельник вечером и в ночь на вторник на всех автодорогах в Латвии образуется гололед, предупреждают синоптики.