Раймонд Вейонис летит к Трампу

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня отправляется с рабочим визитом в США, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом, сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии.

Рабочий визит Вейониса в США продлится до 7 апреля. В его рамках президент Латвии 3 апреля в Вашингтоне примет участие во встрече президентов трех стран Балтии с президентом США.

Затем Вейонис посетит Сан-Франциско и Силиконовую долину, где встретится с представителями компаний «Facebook» и «Google». Во время рабочего визита в США у Вейониса запланированы также посещение представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в США и встреча с латвийскими предпринимателями, работающими в Силиконовой долине. Президент встретится также с представителями латышской диаспоры в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

В завершение визита Вейонис посетит посвященный столетию Латвии матч Национальной баскетбольной лиги между «New York Knicks» и «Milwaukee Bucks».

8-9 апреля у президента Латвии запланирован рабочий визит во Францию, во время которого 9 апреля он встретится со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

В завершение рабочего визита во Францию президенты трех балтийских стран и Франции откроют в Музее современного искусства в Орсе выставку «Символизм в искусстве стран Балтии», посвященную столетию балтийских государств.