На этой неделе в Латвии резко потеплеет

В среду и четверг температура воздуха в Латвии повысится до самой высокой отметки за последние полгода, прогнозирует «Global Forecast System».

Во вторник на восходе солнца при ясной погоде и безветрии температура воздуха понизится до 0..-4 градусов, в Курземе местами до -8 градусов. Дороги во многих местах будут скользкими, в Курземе ожидаются туман и иней.

Во вторник воздух прогреется до +2..+7 градусов. Вечером и в ночь на среду Латвию с юго-запада будет пересекать теплый атмосферный фронт, ожидаются дождь, мокрый снег и туман.

Максимальная температура воздуха в среду - от +5 до +8 градусов на Алуксненской возвышенности и местами на побережье Рижского морского залива до +14..+16 градусов на юге страны.

В четверг возможны большая облачность и кратковременный дождь, столбик термометра может подняться до отметки +12..+17 градусов, более прохладная погода сохранится на части морского побережья, где может быть туман. В некоторых местах возможна гроза.