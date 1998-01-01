С 1998 года убежище в Латвии предоставлено 671 иностранцу

С 1998 года убежище в Латвии запросили 2513 иностранцев, но только 671 из них был присвоен один из статусов для ищущих убежища, свидетельствует информация Управления по делам гражданства и миграции.

157 иностранцам присвоен статус беженца, 514 - альтернативный статус.

В прошлом году убежище в Латвии запросили 395 человек - больше всего за последние годы.

По программе ЕС по перемещению беженцев Латвия должна принять 531 человека из Греции, Италии и Турции и уже приняла 374 беженца. Большинство из них уже покинули Латвию.