В ночь на вторник похолодает до -8 градусов

В ночь на вторник, начиная с запада, небо прояснится, в восточных районах пройдет небольшой снег, сообщает агентство ЛЕТА.

Дороги обледенеют. Температура воздуха понизится до 0..-5 градусов, местами в Курземе - до -8 градусов.

Западный ветер стихнет, в Видземе и Латгале сохранятся порывы до 13 метров в секунду. Местами в Курземе образуются туман и иней.

Днем во вторник солнце прогреет воздух до +2..+8 градусов. Постепенно с запада увеличится облачность, вечером пройдут дожди.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, которая увеличится в течение дня. Значительных осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит -2..-4 градуса, днем - до +7 градусов. Умеренный западный ветер сменит более слабый юго-западный ветер.