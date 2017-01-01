Около трети студентов частных вузов в Латвии учатся на русском языке

Примерно треть студентов латвийских частных вузов в прошлом году училась на русском языке, в государственных вузах число таких студентов не достигает 1%, свидетельствует обзор Министерства образования и науки о высшем образовании в 2017 году.

В семи из 13 учрежденных в Латвии юридическими лицами вузах по меньшей мере часть студентов в прошлом году училась на русском языке.

В 2017 году в частных вузах учились 15 439 человек, из них 5189 или 34% - на русском языке.

Больше всего учащихся на русском языке студентов - в Институте транспорта и связи - 2358 (86%). На русском языке учатся 53% студентов Высшей школы менеджмента информационных систем, 34% - Рижской высшей школы бизнеса, искусства и технологий «RISEBA», 18% - Рижского института аэронавигации, 17% - Балтийской международной академии, 6% - Высшей школы экономики и культуры.

В государственных вузах в 2017 году учились 58 467 студентов, из них только 143 осваивали в Латвийском университете программы на русском языке.

Таким образом, в латвийских вузах в прошлом году на русском языке учились 5332 или 7% студентов.