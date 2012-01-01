С должников по уплате алиментов взыскано на 21% больше средств, чем год назад

До 28 марта 2018 года с должников по уплате средств на содержание в регрессном порядке получено 1,526 млн евро - на 21% больше, чем за первые три месяца 2017 года, сообщили агентству ЛETA в администрации фонда гарантий средств на содержание.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению взысканной суммы. Так, в период с 2012 до 2017 гг. она увеличилась на 174% - с 2,034 млн евро в 2012 году до 5,598 млн евро в 2017 году.

Как пояснил директор фонда гарантий средств на содержание Эдгар Лицитис, это может быть связано с тем, что с 2015 года имена неплательщиков алиментов публикуются в открытой базе данных и для неплательщиков вводятся новые ограничения.

С 1 января 2018 года за неуплату средств на содержание предусмотрена уголовная ответственность.