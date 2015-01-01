Почти 15% молодых латвийцев курят «травку»

Примерно 14,5% молодых латвийцев в возрасте от 15 до 24 лет употребляют марихуану. Об этом свидетельствуют результаты исследования о распространении наркотиков в Латвии, проведенного Европейским центром наркотиков и наркомании.

Исследование показало, что марихуана является самым распространенным в Латвии нелегальным наркотиком, который употребляют жители от 15 до 64 лет. Чаще всего этот вид наркотиков употребляют молодые люди – в возрасте 15-34 лет. Употребление других наркотических веществ в Латвии менее распространено.

Если марихуану употребляют 14,5% молодых людей в возрасте до 24 лет, то кокаин – 2,2%, экстази – 1,4%, а амфетамин – 1,1%.

В 2015 году от зависимости от марихуаны лечились 175 человек, 135 из них – впервые. Большая часть (91%) из них – мужчины. Средний возраст лечащихся от зависимости от марихуаны женщин составляет 18 лет, а мужчин – 23 года.