Посольство РФ в Латвии раскритиковало перевод русских школ на латышский язык

«С горечью наблюдаем, что русскоязычному меньшинству Латвии, рассчитывавшему на возможность реализации своего права получать образование на родном языке, так и не удалось достучаться до руководства страны. Очевидный и прискорбный факт - проигнорированы не только интересы значительной части населения Латвии, но и международное законодательство по защите прав нацменьшинств», — гласит запись посольства в Facebook.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод обучения в русских школах на латышский язык.