В некоторых реках уровень воды поднялся на два метра

На прошедших выходных под влиянием осадков в большинстве рек Латвии - особенно в Земгале - повысился уровень воды, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, в Берзе у Ливберзе уровень воды с 1 апреля поднялся примерно на 2 метра, в Свете у Узини - на 1,7 метров. В других реках бассейна Лиелупе вода поднялась на 0,3-1,2 метра, в самой Лиелупе - на 0,6-1,5 метров.

Примерно на два метра повысился уровень воды и в верховье Венты, но в большинстве рек Курземе повышение было небольшим.

В реках Видземе и Латгале повышение уровня воды пока не превысило 1 метр. В некоторых реках - в том числе и в Гауе - значительного повышения уровня воды еще не произошло.

Лед почти везде тронулся, он стоит лишь на отдельных участках рек.

В ближайшие дни ожидается продолжение повышения уровня воды, местами может затопить низины.