Погибший не был работником «Ригас уденс». Ремонтные работы выполняет ООО «Марупите-РР».

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила агентству ЛЕТА, что когда медики прибыли по вызову на место происшествия, человек уже был мертв.

Во время прокладки канализации стадиона «Даугава» погиб рабочий:

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце, вчера около 23.00 поступил вызов на ул. Деглава, где в шахту подземных коммуникаций упал человек. Спасатели передали его медикам.

Пресс-секретарь Госполиции Элина Спрудзане сообщила агентству ЛЕТА, что начат уголовный процесс о преступлениях против здоровья человека. Уголовный процесс начат по факту, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, в связи с реконструкцией стадиона «Даугава» на ул. Аугуста Деглава проводятся работы по прокладке канализации, во время которых в ночь на вторник был поврежден водопровод.