Ушаков пообещал лето жутких пробок

Этим летом запланированные Рижской думой ремонтные работы улиц будут еще больше, чем в прошлом году, поэтому мэр Риги Нил Ушаков предупреждает жителей, что летом в столице придется считаться с гораздо большими пробками, сообщает агентство ЛЕТА.

В интервью передаче «900 секунд» телеканала LNT Ушаков заявил, что в прошлом году самоуправление получило хороший урок и ремонт улицы Барона стал образцом, как формировать отношения со строителями.

Ушаков предупреждает, что этим летом пробки из-за ремонта улиц будут больше, чем прошлым. Он также сделал прогноз, что в следующие годы будет еще хуже.

Напомним, в этом году рижанам придется пережить ремонт улицы Краста, причем там будут ремонтировать как дорожное покрытие, так и обочины.

Планируется, что после ремонта Спикери будут соединены с кенгарагским променадом. Кроме того, в ближайшие два года планируется перестроить улицу Чака и частично Бруниниеку, где двусторонняя велодорожка протянется по всей длине улицы.

В этом году будет начато и проектирование ремонта Воздушного моста, а в рамках проекта перестройки стадиона «Даугава» планируется отремонтировать несколько близлижащих улиц.