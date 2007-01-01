Столичный домоуправ открыл охоту на старых должников

Журналист TVNET и режиссер Янис Вингрис получил от суда предупреждение о принудительном взыскании долга десятилетней давности столичному домоуправлению «Ригас наму парвалдниекам» (RNP). Янис считает, что долг «выдуман на ровном месте», юристы советуют не платить, ссылаясь на срок давности, но RNP настаивает: все равно придется платить!

История «старых счетов» началась несколько месяцев назад, когда SIA «Ригас наму парвалдниекс» разослала многим жителям рижской улицы Весетас досудебные предупреждения о якобы существующих коммунальных долгах десятилетней давности.

Получилось так, что среди получателей «писем счастья» оказались многие известные в обществе люди. Например, на свой 90-летний юбилей письмо о долге получил художник Улдис Земзарис.

В свою очередь Янис Вингрис получив письмо о долге 137,21 евро был особенно удивлен, поскольку квартиру на улице Весетас он продал восемь лет назад.

Что это за «долг», когда и как он образовался, Янису никто не разъяснил в RNP.

Есть таблица Excel и точка - плати!

После долгих выяснений Янис выяснил, что долг скопился в 2007 году, когда он еще проживал в квартире. Это как-то нелогично.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) и в Бюро омбудсмена советуют не платить, основываясь на 406 пункт Коммерческого закона, в котором говорится, что претензии, возникающие в связи с коммерческой сделкой, истекают в течение трех лет.

Янис так и поступил - не стал платить. И несколько дней назад он получил предупреждение от суда Земельной книги о принудительном платеже по долгу. Сейчас общая сумма долга составляет 145,39 евро.

В письме говорится, что суд не проверяет обоснованность просьбы о взыскании долга.

TVNET связался с юристом у которого богатая практика досудебных разбирательств. Юрист советует на письмо с долгом написать ответ: «Долг не признаю».

Юрист уверен, что RNP пытается выловить старые долги: получится - хорошо, а если нет, то не велика потеря.

У RNP своя версия событий: долг придется оплатить, поскольку упомянутый пункт Коммерческого закона в данном конкретном случае не действует. SIA не ведет коммерческую деятельность. Долг домоупраавление готово отшифровать каждому должнику по отдельным позициям.