Каков размер штрафа за курение в присутствии ребенка, на улице, на остановке?

Ситуация: мамочка на остановке со своим полуторогодовалым малышом ждут троллейбус. Рядом курят мужчины в возрасте и, смачно затягиваясь, выдыхают дым прямо на ребенка. Как и кто это контролирует и положен ли штраф (и какой) за курение в общественных местах? Разбираемся!

По наблюдениям Рижской муниципальной полиции, курящие в общественных местах становятся все сознательнее и все чаще соблюдают ограничения. В то же время число констатированных нарушений растет, но это объясняется тем, что в обществе такое поведение больше не считается нормой.

«Если сосед курит на лестничной клетке, жители подъезда больше с этим не мирятся, а сообщают в полицию», - разъясняет представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.

Закон предусматривает, что курить нельзя в таком общественном месте, в котором против этого возражают окружающие. А именно, курить на улице - не запрещено, но, если кто-то возражает, необходимо от него отойти или потушить сигарету.

Также стоит добавить, что есть определенные места, в которых просто запрещено курить, вне зависимости от мнения окружающих. К таким местам относятся парки, скверы, официальные пляжи, навесы на остановках общественного транспорта, спортивные мероприятия и концерты (за исключением специальных зон для курящих), а также кафе, рестораны и другие заведения общепита (за исключением уличных террас, предназначенных для курения).

И самое главное - запрещено курить в присутствии беременной и ребенка.

Во всех этих случаях, кроме курения в присутствии ребенка, кодексом административных нарушений предусмотрен денежный штраф до 15 евро.

В свою очередь курение в присутствии ребенка квалифицируется как физическое насилие против ребенка, поэтому за такое нарушение штраф более серьезный. Согласно ст. 172. ч.2, за физическое или эмоциональное насилие против ребенка делают предупреждение или присуждают денежный штраф до 70 евро.

Если такое деяние совершено повторно в течение года после получения административного наказания или если деяние совершили должностные лица и сотрудники госсектора, - присуждают денежный штраф от 35 до 210 евро.

Ст.42 ч.1 административного кодекса предусматривает, что за нарушение ограничений на курение полагается штраф до 15 евро. В прошлом году муниципальная полиция Риги констатировала 214 таких нарушений.

Несовершеннолетним, как правило, делают предупреждение или штраф до 15 евро. В прошлом году полицией констатировано 544 таких нарушений.

Три главных направления деятельности полиции против курения в общественных местах:

1) Патруль и констатация по факту. Метод недейственный, так как представителя порядка в жилете видно за версту.

2) Реагирование на вызовы жителей. Как правило, тоже неэффективно, так как на момент прибытия полиции курящего уже нет на месте, но обычно так удается поймать курящих в подъездах.

3) Превенция. Особенное внимание на детей - каждую неделю полиция проводит около 100 теоретических занятий.