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Рижский сиротский суд переехал по новому адресу

Riga.lv
Фото: Ieva Leiniša / LETA

С 3 апреля нынешнего года место нахождения Рижского сиротского суда изменится. В дальнейшем прием посетителей и вся деятельность будет проходить в новых помещениях – на ул. Тербатас, 69, Рига.

Прием посетителей будет проходить как и прежде: по понедельникам с 14:00 до 19:00, по четвергам с 9:00 до 12:00.

В случае вопросов и неясностей просьба обращаться к своему специалисту (номера телефонов сиротского суда остаются без изменений), а также можно звонить по информационному номеру 67037746 или писать на официальную э-почту bt@riga.lv.

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