Из-за аварии водопровода в Риге значительно опаздывает транспорт

В связи с ремонтными работами на улице Аугуста Деглава, где произошла авария водопровода, автобусы и троллейбусы в Риге опаздывают вплоть до 50 минут, сообщает агентство ЛЕТА.

Больше всего опаздывают троллейбусы 5, 11, 13, 22 маршрутов, а также автобусы 3, 6, 13, 47, 50, 51, 52 и 49 маршрутов. Пробки образовались на Земитанском и Воздушном мостах, а также на ближайших улицах, к примеру, Пернавас и Валмиерас.

Напомним, из-за аварии утром во вторник по Деглавскому мосту разрешено ехать только общественному транспорту. Кроме того, на съезде с моста по направлению в центр города для движения транспорта закрыта одна полоса.

Как пояснили на предприятии «Ригас уденс», в связи с реконструкцией стадиона «Даугава» на мосту проводятся работы по прокладке канализации, во время которых был поврежден водопровод. Авария произошла в ночь на вторник на перекрестке ул. Деглава и Аугшиела.

Работа по ликвидации аварии продолжается. С часа ночи отключено водоснабжение некоторых объектов на ул. Деглава на участке от Пернавас от Вагону, ул. Пернавас на участке до ул. Вагону, ул. Аугшиела и Стадиона.