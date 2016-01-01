Зарплата президента Банка Латвии Илмара Римшевича в прошлом году была меньше, чем в 2016 году, но выросли другие доходы, свидетельствует его декларация должностного лица.

У Римшевича в прошлом году появилась новая автомашина и земельный участок в Юркалнской волости. Его долги уменьшились, а накопления возросли.

Общие доходы президента Банка Латвии в прошлом году составили 223 346 евро, что на 31 794 евро больше, чем годом ранее (191 552 евро). Зарплата в Банке Латвии в прошлом году составила 143 615 евро, в 2016 году - 150 824 евро.

49,5 тыс. евро Римшевич в прошлом году получил от частного лица Марии Сотниковой, 30 тыс. евро составил доход от продажи недвижимости в Лайздской области ООО «Krauzers».

Римшевич имел также процентные доходы по вкладам - 172,95 евро в «Nordea Bank» и 58,82 евро в «Luminor Bank».

В прошлом году денежные накопления Римшевича в банках увеличились до 132 072 евро с 95 607 евро годом ранее, а долговые обязательства уменьшились с 96 646 евро до 32 821 евро.

Римшевич является подозреваемым во взяточничестве по ст. 320 Уголовного закона.