В среду ожидаются туман и дождь, станет значительно теплее

В среду во второй половине дня температура воздуха на юге Латвии приблизится к отметке +15 градусов, свидетельствует прогноз синоптиков.

В ночь на среду на большей части территории страны ожидается дождь и мокрый снег, местами туман. Температура ночью составит -1..+4 градуса.

Днем туман рассеется, но солнце выглянет лишь местами. В западной и центральной части страны местами ожидается небольшой дождь. Температура днем составит от +6 градусов на Курземском побережье до +12..+15 на юге страны.

В Риге местами небольшой дождь, температура во второй половине дня впервые в этом году может достигнуть +12 градусов.