Автомобильное движение на Деглавском мосту будет возобновлено только вечером

Полностью транспортное движение на Деглавском мосту в Риге будет возобновлено сегодня в восемь-девять часов вечера, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

До этого на Деглавском мосту будет обеспечиваться только движение общественного транспорта.

Как сообщалось, в связи с реконструкцией стадиона «Даугава» на ул. Аугуста Деглава проводятся работы по прокладке канализации, во время которых в ночь на вторник был поврежден водопровод. Во время работ погиб рабочий.