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Госсекретарем Минэкономики назначен Эрик Эглитис

LETA
Фото: Ieva Lūka/LETA

Сегодня Кабинет министров решил назначить госсекретарем Министерства экономики Эрика Эглитиса.

Эглитис сказал агентству ЛЕТА, что одним из самых важных требующих решения вопросов сейчас является энергетика.

Он намерен также углубиться в вопросы улучшения внутренних процессов министерства и решить ряд задач, связанных с производительностью труда и рабочей силой.

Прежний госсекретарь Минэкономики Юрис Стинка, занимавший эту должность с апреля 2016 года, прекратил работу 1 апреля.

Эглитис в 2011-2016 году возглавлял ООО «Microsoft Latvia», до этого отвечал за направление телекоммуникационного бизнеса в странах Балтии в компании «Samsung Electronics».

В начале марта Эглитис был повторно назначен руководителем Американской торговой палаты в Латвии до 2019 года.

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