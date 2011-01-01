Госсекретарем Минэкономики назначен Эрик Эглитис

Эглитис сказал агентству ЛЕТА, что одним из самых важных требующих решения вопросов сейчас является энергетика.

Он намерен также углубиться в вопросы улучшения внутренних процессов министерства и решить ряд задач, связанных с производительностью труда и рабочей силой.

Прежний госсекретарь Минэкономики Юрис Стинка, занимавший эту должность с апреля 2016 года, прекратил работу 1 апреля.

Эглитис в 2011-2016 году возглавлял ООО «Microsoft Latvia», до этого отвечал за направление телекоммуникационного бизнеса в странах Балтии в компании «Samsung Electronics».

В начале марта Эглитис был повторно назначен руководителем Американской торговой палаты в Латвии до 2019 года.