Из-за сбоя системы может задерживаться около половины авиарейсов в Европе

Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol объявила во вторник о сбое Расширенной системы тактического управления потоками.

Пропускная способность понизилась, поскольку из-за сбоя ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System) резервные системы обеспечения не смогли обеспечивать прежнюю пропускную способность, сообщила служба европейского контроля за авиаперевозками Eurocontrol.

По данным Eurocontrol, из-за системного сбоя может произойти задержка примерно половины европейских авиарейсов, то есть почти 15 000 полетов.

Над поиском решения возникших проблем ведется работа, отметили в Eurocontrol. Eurocontrol сообщила в Twitter, что этот вопрос решается, и пока он не будет решен, трафик будет ограничен таким образом, что из аэропортов смогут взлетать три рейса в час.

Через ETFMS регулируются полеты по всей Европе. Сбой напрямую не влияет на системы диспетчерской службы полетов, безопасности полетов этот сбой также не угрожает.

Между тем, сбой на работу международного аэропорта «Рига» не влияет, сообщила агентству ЛЕТА его представитель Лаура Карните.

Если какое-то влияние от этого в Рижском аэропорту и будет, оно будет небольшим, так как в европейском масштабе это маленький аэропорт, обслуживающий не очень большое количество рейсов, пояснила она.

По информации на сайте аэропорта «Рига», полеты выполняются по расписанию, без задержки.