Опрос: растет интерес жителей Латвии к экологически чистым и биологическим продуктам

Интерес жителей Латвии к экологически чистым и биологическим продуктам растет, показал опрос, проведенный компанией розничной торговли «Rimi Latvia».

48% опрошенных интересуются страной происхождения продуктов, 25% интересуются, как конкретный продукт влияет на здоровье, 14% - в каких условиях выращено сырье для конкретного продукта.

27% респондентов хотя бы раз в неделю покупают продукты с ЭКО-сертификатом.

57% опрошенных выбирают экологические продукты как более здоровые.

43% респондентов хотели бы, чтобы в магазинах эти продукты были размещены отдельно, 37% - чтобы они были специально обозначены.

В интернет-опросе участвовали 1007 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.