Вторник, 3 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Опрос: растет интерес жителей Латвии к экологически чистым и биологическим продуктам

LETA
Иллюстративное фото | Фото: PantherMedia/ScanPix

Интерес жителей Латвии к экологически чистым и биологическим продуктам растет, показал опрос, проведенный компанией розничной торговли «Rimi Latvia».

48% опрошенных интересуются страной происхождения продуктов, 25% интересуются, как конкретный продукт влияет на здоровье, 14% - в каких условиях выращено сырье для конкретного продукта.

27% респондентов хотя бы раз в неделю покупают продукты с ЭКО-сертификатом.

57% опрошенных выбирают экологические продукты как более здоровые.

43% респондентов хотели бы, чтобы в магазинах эти продукты были размещены отдельно, 37% - чтобы они были специально обозначены.

В интернет-опросе участвовали 1007 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

0 Комментарии