Упс! С кем не бывает! Забывчивый автоводитель развеселил участников дорожного движения

«С кем не бывает!» - подписал автор фото. Действительно, с кем не бывает, особенно-то после длительных пасхальных выходных - тяжело человеку в рабочий ритм войти, забылся или заболтался по телефону. Добавим, что на фото автомобиль находится на проезжей части ожидая зеленый сигнал светофора.

Как отмечают «знающие» люди, обойдется такая забывчивость в 100 евро штрафа.

«Не представляю в каком состоянии я должна быть, чтобы учудить такое!!!»

«По телефону поговорите в момент заправки. На автоматической...»

«Мат.ущерб заправке + пункты за покидание места ДТП без вызова полиции. Lukoil-автомат это был!»

«Ауди застрелиться желает?»

«Сегодня день лунатиков по ходу, мне дамочка на встречу ехала с открытым капотом»

«Так может этой штукой чужую машину поцарапать!»

«Он на заправку со своим пистолетом?» - отметили комментаторы.

