Упс! С кем не бывает! Забывчивый автоводитель развеселил участников дорожного движения

Изрядно повеселило популярную в латвийском сегменте Facebook группу «Ездуны» опубликованное вечером 3 апреля фото.
«С кем не бывает!» - подписал автор фото. Действительно, с кем не бывает, особенно-то после длительных пасхальных выходных - тяжело человеку в рабочий ритм войти, забылся или заболтался по телефону. Добавим, что на фото автомобиль находится на проезжей части ожидая зеленый сигнал светофора.
Как отмечают «знающие» люди, обойдется такая забывчивость в 100 евро штрафа.
«Не представляю в каком состоянии я должна быть, чтобы учудить такое!!!»
«По телефону поговорите в момент заправки. На автоматической...»
«Мат.ущерб заправке + пункты за покидание места ДТП без вызова полиции. Lukoil-автомат это был!»
«Ауди застрелиться желает?»
«Сегодня день лунатиков по ходу, мне дамочка на встречу ехала с открытым капотом»
«Так может этой штукой чужую машину поцарапать!»
«Он на заправку со своим пистолетом?» - отметили комментаторы.