Видео: как эвакуироваться из торгового центра Spice

После трагедии, которая произошла в российском городе Кемерово, где 25 марта при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли, по последним данным 64 человека, в том числе более 40 детей, портал Dienas Bizness решил выяснить, как обстоят дела с пожарной безопасностью в торговых центрах в Риге.

На вопросы DB отвечает технический директор Spice Иво Розенбергс.

Он отметил, что дважды в год в торговом центре происходит обучение работников охраны и технического отдела, а не реже чем раз в год в Spice происходит полная учебная эвакуация, и в ней принимают участие как работники магазинов тц Spice и тц Spice Home, а также работники охраны и технические работники. При этой эвакуации имитируются реальная аварийная ситуация с огнем и дымом, а также с пострадавшими. На помощь привлекаются медицинские работники, а также представители пожарно-спасательной службы. Обучение проходит вне рабочего времени торгового центра.

Если же существует реальная угроза, то эвакуация происходит во всем тц в любое время суток, подчеркнул Розенбергс. Для посетителей учебная тревога не проводится. Если идет оповещение об эвакуации, то посетители должны это сделать, говорит он. Проверить, все ли посетители эвакуировались, должны работники охраны.

Оповещение идет на трех языках – латышском, русском и английском.

В случае пожара электричество в опасной зоне будет отключено, при этом если электричество отключается во всем тц, то подачу электричества обеспечивают дизельные генераторы – для работы всех систем для ликвидации пожара, а также поддерживают подачу электричества для эвакуационных обозначений. Однако, вне зависимости от этого, все эвакуационные знаки работают и от аккумуляторов.

Вращающиеся двери останавливаются в позиции, открывающей свободный выход. Открываются рядом находящиеся двери.

От себя можем добавить, что типы аварийных дверей в тц разные. Самое простое открытие двери у ручки паник - открывается простым нажатием. Некоторые двери в обычных обстоятельствах открываются сотрудниками с помощью чипов, но в аварийной ситуации они все открыты. Аварийная дверь находится и прямо в детском городке в Spice, откуда, сорвав пломбу, можно попасть прямо на улицу. Аварийные выходы есть и прямо в магазинах - посмотрите наверх и вы увидете знак с «зеленым бегущим человечком». Туда и следует отправляться в случае эвакуации. Все аварийные двери должны открываться по правилам за 3 секунды.

Лифт в случае эвакуации опускается до первого этажа, двери открываются - пользоваться лифтом при эвакуации нельзя. Эскалаторами можно, но осторожно - они узкие и в них может застрять, например, край одежды.