Хотели как лучше, а получилось... Почему полицейские до сих пор не крепят камеры на форму?

206 видеокамер, которые крепятся на форму, закупила государственная полиция в декабре прошлого года. Камеры должны были записывать общение стражей порядка с нарушителями и свести коррупцию до нуля. На гаджеты потратили свыше ста тысяч евро. Устройства купили в декабре. Прошёл январь. Затем февраль. Теперь уже и март. Но камеры так до сих пор и не используются, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

Госполиция собиралась передать камеры не только столичным полицейским, но и работникам в регионах. Сейчас камеры есть в патрульных машинах. Но они не записывают непосредственное общение полицейского и нарушителя вне зоны видимости.

Представитель полиции Симона Гравите ранее заявляла: эксплуатация камер начнётся в феврале. Сегодня о каких-либо сроках та же Симона Гравите вообще не говорит. Зато объясняет, почему камеры до сих пор на складе: «Учитывая то, что видеокамеры, прикрепляемые к форме полицейского, передаются в пользование стражам порядка во всей стране — как стражам порядка столицы, так и полицейским в регионах, очень важно тщательно разработать нормативные акты, чтобы в будущем не появилось конфликтных ситуаций с использованием камер. Во время разработки нормативных актов появляются новые предложения, которые необходимо уточнять. Также хранение фиксированной информации будет происходить централизованно, поэтому необходимо сделать объёмную работу, чтобы сделать корректную и точную систему хранения информации и подстроить её под уже существующую систему».

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов говорит, что процесс идёт своим чередом: «На данный момент проходит решение технических вопросов. Так же обеспечивается внутреннее регулирование, чтобы всем было понятно какие являются те моменты- когда камера работает, в каких случаях ведется запись, сохраняется вся информация, то есть на данный момент происходит активное внедрение технических средств».

Что мешало сначала разобраться в правилах, а потом закупить камеры, неизвестно.