В Риге закрывается известное кафе: «Люди могут просидеть целый день с чашкой чая...»

В суд видземского предместья Риги была подана заявка о неплатежеспособности кафе DAD Cafe. Это старейшее в Риге кафе, где выступали многие отечественные музыканты.

Руководитель DAD Cafe Даце Прейса рассказала, что процесс неплатежеспособности компания была вынуждена инициировать из-за финансовых трудностей. «К сожалению, издержки выше доходов... Это только со стороны кажется, что клиентов у нас много. Но это не значит, что дела идут хорошо: посетитель может просидеть в кафе целый день, заказав одну чашку чая», - сказала она.

DAD Cafe было основано в 2006 году. За 2016 год финансовый отчет не был подан, в 2015 году кафе работало с оборотом в 59 779 евро и убытками 22 274 евро. У предприятия есть налоговый долг перед Службой государственных доходов в размере 69 462 евро.