С сегодняшнего дня запрещено находиться на льду всех рижских водоемов

С учетом погодных условий и метеопрогнозов с сегодняшнего дня запрещено находиться на льду всех расположенных на административной территории Риги внутренних водоемов и прилегающих к ней морских прибрежных вод, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.
Согласно Латвийскому кодексу административных нарушений за несоблюдение запрета полиция Рижского самоуправления вправе сделать предупреждение или наложить денежный штраф в размере до 70 евро.
Находящиеся на льду в нетрезвом состоянии могут быть оштрафованы на 15-100 евро.