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В пятницу - дождь, снег и град; на следующей неделе может потеплеть до +20

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу с сильным западным ветром в Латвию придут холодные воздушные массы, однако уже в воскресенье температура воздуха снова может подняться выше отметки в +16 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

В четверг ожидается облачная погода с умеренным южными ветром, по всей стране пройдут дожди, возможна и гроза. Воздух прогреется до +12..+17 градусов, прохладнее будет на побережье Курземе.

Возможно, в пятницу порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 16-21 метра в секунду. Температура воздуха резко понизится, ожидаются дождь, снег и град.

В ночью на субботу и воскресенье столбик термометра опустится немного ниже нуля градусов, но на выходных будет сухо и преимущественно солнечно. Ожидается, что в воскресенье усилится южный ветер, а воздух прогреется до +11..+16 градусов.

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