«Дом-корабль» поплывет в Ригу

У самоуправления Павилостского края нет причин не верить, что «дом-корабль», владельцем которого является Арголдс Лусиньш, не будет убран с берега. Хозяин пообещал сделать это до начала июля, сообщил TVNET исполнительный директор самоуправления Алфредс Магоне.

Он также подтвердил, что постройка находится не на собственности самоуправления, а на земле Лусиньша.

При этом Магоне не стал комментировать, когда «дом-корабль» могут переместить и как это будет сделано. «Нет оснований не верить, что это не будет сделано в обещанное время», - подтвердил он.

Как сообщал портал lsm.lv, планируется, что здание установят на баржу и переправят в Ригу. Кроме того, указывается, что постройка способна плыть при условии, что нет больших волн.

Напомним, недалеко от Павилосты предприятие миллионера Арголдса Лусиньша на берегу моря построило «дом-корабль». Несмотря на то, что строительство в этом месте запрещено, напоминающая дом конструкция была создана, так как на этапе строительства выдавалась за понтонное плавсредство.

Владелец обещал спустить конструкцию на воду, однако за несколько лет так этого и не сделал.