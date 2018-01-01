Выступление Вейониса в Белом доме: Английский президента по-прежнему хромает

Во вторник на пресс-конференции в Белом доме во время встречи президента США Дональда Трампа с президентами Балтийских стран, выступил президент Латвии Раймонд Вейонис. Хотя главная функция президента Латвии состоит в том, чтобы представлять страну на международном уровне, Вейонису все еще трудно читать речи на английском языке и уверенно выступать перед аудиторией.

Как и на предыдущих выступлениях на высоком уровне, Раймонд Вейонис говорил с сильным акцентом и с трудом выговаривал сложные английские слова. Хотя текст выступления был заранее подготовлен, Вейонис делал много неловких пауз и невпопад выделял слова, тем самым препятствовал восприятию своей речи.

Наш президент отметил, что саммит в Вашингтоне послужил как послание крепкого партнерства стран Балтии и США. Особый символизм придавал тот факт, что в этом году отмечается 100-летие независимости Балтийских стран, добавил Вейонис.

На совместной пресс-конференции Вейонис указал, что саммит подтвердил обязательства охранять общие ценности, дружественные отношения и успешные партнерские отношения, которые существовали между странами Балтии и США уже почти 100 лет.

США — партнер, который поддерживает проводимые Балтией мероприятия, а также помогает бороться с различными угрозами безопасности,

с которыми сталкивается Балтия.

Избранные цитаты:

Президент Латвии Раймондс Вейонис

Об отношениях с США:

Америка - наш самый близкий друг и союзник. Балтийские страны благодарны США за обязательства в сфере военной помощи. Мы продлим свои обязательства выделять 2% ВВП на военные нужды, усиление позиций НАТО и поддержку международной безопасности.

Страны Балтии и США понимают необходимость в продолжении существующего сотрудничества в борьбе с нынешними угрозами, в том числе - с распространением ядерного оружия и кибератаками.

Мы делаем особый упор на экономическое сотрудничество и торговлю, особенно в сфере цифровых технологий.

Президент США Дональд Трамп

Об инвестициях в Латвию:

Я считаю, все три страны - отличные места для инвестиций. Я вообще не вижу с этим проблемы, но как президент понимаю, что некоторые назовут это небольшим конфликтом интересов.

Об отношениях с балтийскими странами:

Я имею честь принимать у себя Балтийский саммит столетия. Спасибо, что приехали сюда для этой важной дискуссии. Это - демонстрация тесной и продолжительной дружбы с балтийскими народами. Спасибо вам большое за эти длительные и невероятные отношения.

Спасибо за то, что выполняете свое обещания и платите 2% ВВП. Это то, что должны делать все страны-члены НАТО,

особенно учитывая, что не все они делают то же самое, но надеюсь, будут.

Мы также надеемся на большую экономическую взаимность и экспорт американского сжиженного газа, крупным потребителем которого вы (страны Балтии) являетесь. Мы надеемся на еще большие объемы в будущем.

О Путине:

Я надеюсь, у нас получится отличный диалог, а если он не получится, вы об этом узнаете. Никто не был так тверд по отношению к России, как я.

Мы сильны в энергетической сфере, мы полностью независимы, и это не хорошо для России, но уж точно хорошо для США.