Глава «неотложки»: работаем по ночам, рискуя жизнью, а нас считают помощниками врачей

У службы есть оперативный транспорт, однако зарплаты устанавливаются как в учреждении госуправления, считает Ципуле. «Но мы же лечебное учреждение, оперативная служба, проводим оперативную работу,» - выражает непонимание она.

По ее мнению, изменить этот статус нелегко, так как это - вопрос закона. «[..] Мы работаем по ночам, в холод, ветер, в снег, ставя под угрозу свои жизни и здоровье, идем в притоны, но нас оценивают как помощников врача в больнице, где они работают в помещениях, с устройствами, с поддержкой коллег и в безопасности. Разницы в зарплатах не видно. Сейчас много что зависит от нас самих - как мы докажем, что мы оперативные работники? Это не сделано раньше, это нужно сделать нам сейчас», - считает Ципуле. Лиене Ципуле FOTO: Zane Bitere/LETA

Сейчас службе сложно укомплектовать дневные бригады, так как за работу в ночные часы платят повышенную ставку. При этом именно днем вызовов больше всего, поэтому нужно больше бригад, чем ночью, поясняет Ципуле. «Это серьезная проблема эффективности, которую нужно решать правительству», - отметила она.

Руководитель NMPD также указала, что в апреле запланированы большие учения с множеством пострадавших, и служба непрерывно работает, чтобы возобновить планы деятельности. При этом на учения, по ее мнению, не предусмотрено достаточное финансирование. «Справляться только внутренними резервами неправильно, так как нам нужно быть готовыми к достаточно серьезным ситуациям», - указала Ципуле.

Она выразила непонимание, почему не было выслушано мнение службы по поводу сокращения числа автобусных маршрутов: «У нас кто-нибудь спросил, сколько раз мы ездим на своих машинах, чтобы отвезти сельскую даму на исследования, которые проходят в городской больнице? Это будет ее единственная возможность куда-то попасть! Может быть тогда самоуправление будет думать, как доставить ее в больницу?»