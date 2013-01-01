НСЭСМИ: использование фотографий агентства «Спутник» в общественных СМИ недопустимо

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) считает недопустимым дальнейшее использование в общественных СМИ содержания российского пропагандистского информационного агентства «Сптуник», сообщили агентству ЛETA в НСЭСМИ.

В период с 1 января 2017 года по 14 марта 2018 года на едином новостном портале общественных СМИ «LSM.lv» 393 раза использовались предложенные «Спутником» фотографии из различных источников. Фотографии «Спутника» регулярно использовались также в соцсетях на страницах государственных ООО «Латвийское телевидение» (ЛТВ) и ООО «Латвийское радио» (ЛР).

НСЭСМИ констатировал также, что латвийские общественные СМИ повседневно расходуют деньги общественного заказа на покупку материалов «Спутника». «Трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление «Спутника» и популяризацию его бренда - не в интересах латвийского общества», - сказал заместитель председателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Уважая принцип редакционной независимости, НСЭСМИ считает необходимым оценивать использование достоверных источников информации в создании содержания в соответствии с целями общественных СМИ, стандартами качественной журналистики, выступая за ценности общественного СМИ как создателя независимого и достоверного содержания.

Информационное агентство «Спутник» входит в состав созданного в декабре 2013 года по указу президента России Владимира Путина агентства новостей «Россия сегодня».