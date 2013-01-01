Совет по СМИ: использование фотографий агентства «Спутник» в общественных медиа недопустимо

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) считает недопустимым дальнейшее использование в общественных СМИ содержания российского пропагандистского информационного агентства «Спутник», сообщили агентству ЛETA в НСЭСМИ.

В период с 1 января 2017 года по 14 марта 2018 года на едином новостном портале общественных СМИ lsm.lv 393 раза использовались предлагаемые различными источниками фотографии «Спутника». Также фотографии регулярно использовались в соцсетях на страницах государственных ООО «Латвийское телевидение» (ЛТВ) и ООО «Латвийское радио» (ЛР).

НСЭСМИ констатировал также, что латвийские общественные СМИ повседневно расходуют деньги общественного заказа на покупку материалов «Спутника». «Трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление «Спутника» и популяризацию его бренда - не в интересах латвийского общества», - сказал заместитель председателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Уважая принцип редакционной независимости, НСЭСМИ считает необходимым оценивать использование достоверных источников информации при создании содержания в соответствии с целями общественных СМИ и стандартами качественной журналистики.

Руководитель отдела продаж, рекламы, маркетинга и общественных отношений Латвийского радио Сандис Шрадерс рассказал, что Латвийское радио использует в социальных сетях фотографии из предлагаемой агентством ЛЕТА базы данных «Scanpix», проверяя нейтральность фотографий.

База данных скандинавского и балтийского агентства «Scanpix» доступна в Латвии через посредничество агентства ЛЕТА, и в ней присутствуют фото из более чем 40 источников - агентств «Reuters», AFP, AP, «PanterMedia», TASS, «Buzzfoto», «NY Times foto», местных источников, например, «Postimees», BNS, «15min.lt».

По словам Шрадерса, если используются фотографии политического характера, Латвийское радио обязательно проверяет их происхождение. Например, фото «Спутника» политического характера использовано не будет. Что касается фотографий нейтрального характера (телефон на столе, спортсмен, спортивное событие), то оно будет использовано. В дальнейшем Латвийское радио сохранит те же критерии оценки.

Информационное агентство «Спутник» входит в состав созданного в декабре 2013 года по указу президента России Владимира Путина агентства новостей «Россия сегодня».