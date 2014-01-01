Безопасность движения: прошлый год был лучшим с момента восстановления независимости

В прошлом году с точки зрения безопасности дорожного движения Латвия достигла наилучших результатов за весь период после восстановления независимости, заявила сегодня начальник бюро координации и надзора за сообщением Госполиции Винета Мистре.

В прошлом году в ДТП погибли 136 человек, что является самым низким показателем за последние десятилетия. Безопасность на дорогах Латвии в последние четыре года постоянно повышается, но сделать предстоит еще много.

В конференции участвовала и представитель европейской сети дорожной полиции «Tispol» Рута Пурди. Она рассказала, что в течение года в странах Европы проверяется примерно 2 млн водителей, и основные проблемы по-прежнему связаны с вождением в состоянии опьянения и превышением скорости.

Период с 2014 по 2017 год по всей Европе с точки зрения безопасности дорожного движения был неблагоприятным. В 2016 году на дорогах погибли 25 684 человек, то есть в среднем 70 в день. Это меньше, чем 10 лет назад, но статистика по-прежнему тревожная. Кроме того, 135 тыс. человек получают в ДТП серьезные травмы с последствиями на всю жизнь, рассказала представитель «Tispol».

«Tispol» основана в 1992 году и работает в 28 странах Европы. Один из ее последних проектов, «Edward», предусматривает, что по крайней мере один день в году на дорогах не должно быть ни одного погибшего. В прошлом году акция прошла в 32 странах, в ней участвовали 32 государства.