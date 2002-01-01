В июне Латвию посетит королевская чета Нидерландов

В июне этого года с государственным визитом Латвию посетят король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, сообщили агентству ЛETA в канцелярии президента.

Визит нидерландской королевской четы запланирован 11-12 июня и будет приурочен к столетию Латвийского государства.

Король Нидерландов Виллем-Александр посетил Латвию в 2002 году, еще будучи кронпринцем. На престол он вступил 30 апреля 2013 года.

В этом году в связи со столетием государства ожидаются визиты в Латвию представителей нескольких королевских домов европейских стран, сообщил ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Идет активная работа над согласованием ряда таких визитов, например, визита Великого герцога Люксембурга Анри Альбера Габриеля Феликса Мари Гийома, представителей королевских домов Швеции, Норвегии и Великобритании.

Известно, что в декабре этого года Латвию посетят кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Мэри.