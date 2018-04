Страны Балтии в Белом доме: Латвия - самое слабое звено

На саммите в основном обсуждались вопросы обороны. Иностранные СМИ отражают это событие по-разному - одни пишут, что прибытие президента Латвии в Белый дом связано с недавними коррупционными скандалами и подозрениями в отмывании денег в латвийских банках. Другие же отмечают, что встреча была формальной и без существенных изменений в позициях главы государства.



Трамп отметил, что Балтийские страны «могут рассчитывать, что США останутся могущественным и верным другом и союзником», указывает «The Washington Post».



Американское телевидение CNBC из всех стран, принимающих участие в саммите, особенно выделило Латвию. Они указали, что проблемы в секторе латвийских банков могут стать испытанием отношений между Латвией и Соединенными Штатами. Кроме того, телевидение отметило недавнюю новость о том, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) в 2014 году по просьбе Латвии приступило к изучению контактов между сотрудниками компании недвижимости Трампа, российским бизнесменом Игорем Крутым и латвийским предпринимателем Виестурсом Козиолом, в связи с планами строительства гостиничного и концертного зала в Латвии.





Но представитель Белого дома заявил, что обсуждение проблем банковского сектора Латвии не стоит на повестке дня.





Телекомпания CBS сообщает, что балтийские журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, в основном задавали вопросы, касаемые отношении США с президентом России Владимиром Путиным. Один из журналистов спросил Трампа, который недавно пригласил Путина в Белый дом, смотрит ли тот на Путина, как на соперника или хочет вести с ним диалог.

Трамп ответил, что диалог между Соединенными Штатами и Россией может быть, однако он сомневается в хороших отношениях.





В среду (4 апреля) агентство Reuters опубликовало статью американского политика Агнии Григас, которая родилась в Литве. Она подчеркнула, что встреча состоялась в то время, когда в отношениях между Москвой и НАТО появилась новая напряженность из-за энергетической, дезинформационной и пропагандистской войны в России. «Первая встреча Трампы со своими балтийскими коллегами была более чем символичной», - пишет она.





“Pick a reporter please. You can pick a reporter -- a Baltic reporter, ideally. Real news. Not fake news,” @POTUS jokes with Latvian president during joint press conference with Baltic leaders https://t.co/vdDsJlR3GQ pic.twitter.com/6fRtrLyRJv— CBS News (@CBSNews) April 3, 2018