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В четверг воздух прогреется до +17 градусов

LETA
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Фото: Zane Bitere / LETA

В четверг в Латвии сохранится теплая погода, во многих местах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается юго-восточный ветер, местами дождь и туман. Температура воздуха понизится до +3..+8 градусов.

Днем облачность увеличится, воздух прогреется до +12..+17 градусов, прохладнее будет местами на морском побережье. Южный ветер будет слабым, до умеренного.

В четверг в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, во второй половине дня дождь ожидается уже во многих местах, возможны грозовые ливни.

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