Прошел марш «рассерженных родителей» к Президентскому дворцу

Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии (РСЛ) провели «Марш Рассерженных родителей», главной целью которого было заявлено «моральное возмездие за трусость президента», провозгласившего 2 апреля поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод школьного обучения на латышский язык. Протестующие направились к Президентскому дворцу несмотря на то, что Раймонд Вейонис отсутствует в Латвии. Предлагаем видео Русского TVNET с места событий.

По наблюдениям Русского TVNET, перед началом марша собралось около 100 человек. Люди репетировали лозунги и обсуждали их между собой. Ближе к 17:00 стало подходить значительно больше людей, некоторые даже с маленькими детьми.

Несмотря на дождь, шествие шло полным ходом. Марш продвигался под бой барабанов с лозунгом: «Не забудем! Не простим!». В атрибутике марша были использованы российский флаг, «чёрная метка», а также флаги, напоминающие георгиевские ленты.

Спустя приблизительно 30 минут, митингующие достигли Президентского дворца.

Около 1000 человек у Президентского дворца скандировали «Президент трус!».

FOTO: Русский TVNET

Перед собравшимися выступила бывший европарламентарий Татьяна Жданок, оставившая работу в Европарламенте, чтобы участвовать в организации предвыборной кампании РСЛ. Также слово взял сопредседатель РСЛ, депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

«Они хотят морально изнасиловать наших детей. Они хотят воспитать наших детей так, чтобы они воевали против России», - перед собравшимися заявил политик.

«Президент и подобные преступники понесут ответственность. Мы умрем за своих детей под этими знамёнами. Нас не победить, мы русские!», - эмоционально продолжил Митрофанов.

FOTO: Русский TVNET

На месте дежурила Госполиция и муниципальная полиция. Спустя час с небольшим от начала марша, люди потихоньку начали расходиться. Организаторы поблагодарили всех за участие и заявили, что подобные митинги продолжатся.

Напомним, ранее представитель Александр Кузьмин прокомментировал Русскому TVNET: «Изначально рассчитывалось, что Вейонис не подпишет поправки до сегодняшнего числа, поэтому мы планировали просить президента не подписывать их и вернуть на рассмотрение в Сейм.

Но поскольку он их подписал, мы выразим свое мнение о позиции президента, о том, что он не выполняет свои клятвы служить всему народу Латвии.

Когда мы назначали дату митинга, мы знали, что у Вейониса 3 апреля запланирована встреча с Трампом в Вашингтоне. Информации о том, вернется ли он 4 апреля в Ригу на тот момент еще не было. Вейонис всё равно узнает о марше. Его присутствие как раз таки непринципиально - многое в распорядке дня президента не публикуется на его сайте, поэтому никогда нет гарантии, что он лично увидит».

FOTO: Русский TVNET