Когда в Риге будет отключено отопление?

На данный момент в Риге в жилых зданиях еще не начали отключать отопление. Уже в течение нескольких лет отключение теплоснабжения происходит не по средней температуре наружного воздуха или в конкретную дату, а по инициативе владельцев квартир определенных зданий, которые сообщают о своем желании управляющему, а тот в свою очередь информирует Rīgas siltums.

АО Rīgas Siltums считает датой начала/окончания отопительного сезона ту, когда подключены или отключены более 50% домов.

Одновременно нужно отметить, что есть клиенты, которые не отключают отопление даже в летние месяцы, чтобы не мерзнуть в дождливые промозглые дни. Комфортную температуру в любое время года могут обеспечить автоматические индивидуальные теплоузлы, которые установлены практически во всех зданиях Риги.