С 10 апреля по 9 октября в Риге будет организована серия забегов «100 км к столетию Латвии», в которой смогут бесплатно участвовать все энтузиасты бега или скандинавской ходьбы, сообщили агентству ЛETA в Рижской думе.

Акция будет проводиться в 11 этапов. Забеги будут организованы по рижским мостам, на Луцавсале и дамбе АВ.

Приняв участие по меньшей мере в 10 этапах и преодолев в каждом из них десятикилометровую дистанцию, любой желающий сможет пробежать или прошагать свои 100 км в честь столетия Латвии. В забеге смогут участвовать также дети, для них будет предусмотрена дистанция длиной 1 км. Преодолевшие все 100 км участники забега получат в подарок специальную медаль с символикой столетия Латвии.

«Дистанции спланированы так, чтобы участникам забега не мешали ни красные сигналы светофоров, ни автомашины», - отметила представитель думского департамента образования, культуры и спорта Дина Виксна.

Каждый участник в день забега сможет стартовать в удобное для него время с 16.30 до 19.00. Забеги запланированы 10, 17 и 24 апреля, 5, 12 и 19 июня, 28 августа, 4, 11 и 25 сентября и 9 октября.