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Ничего чрезвычайного в испытаниях российских ракет не наблюдалось

LETA
Фото: LETA

АО Latvijas Gaisa satiksme (LGS) 4 апреля не наблюдало ничего чрезвычайного в испытаниях российских ракет над Балтийским морем, подтвердил представитель LGS Арнис Лапиньш.

По его словам, это связано с тем, что латвийской стороне ранее удалось договориться с российской о перемещении зоны ракетных испытаний в менее загруженный воздушным сообщением район.

По данным LGS, авиакомпании сегодня совершали полеты мимо ранее закрытого воздушного пространства.

Как сообщалось, Военно-морской флот РФ проводит испытания над эксклюзивной экономической зоной Латвии в Балтийском море 4-6 апреля с 6 до 18 часов.

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