LTV7: Центр госязыка идёт в школы с проверками

Центр государственного языка проверит знания учителей школ нацменьшинств. Предупреждения о грядущих проверках уже высланы во многие школы Риги, выяснило Русское вещание LTV7. В центре не отрицают — инспекция связана с принятой реформой.

В Центре государственного языка заверили, что критерии оценки будут такими же, как и раньше. Инспекторы будут оценивать прогресс учителей, сравнивая нынешний результат с их успехами в ходе предыдущих проверок. Проверяющие готовы пойти на встречу тем учителям, кто покажет прогресс и добросовестное отношение к профессиональным требованиям.

Согласно классификатору профессий, учитель должен знать латышский язык на втором высшем уровне — C1.

«Мы прогнозируем, что ситуация улучшилась. Однако, чтобы прийти к такому выводу, нам надо провести проверку. Хочу подчеркнуть, что это не является ничем чрезвычайным,» - сообщила замдиректора Центра государственного языка Ингрида Берзиня.

В прошлый раз проверки знаний латышского языка среди учителей проводились в 2014/2015 учебном году. Тогда Центр государственного языка констатировал «значительное» число нарушений — Ингрида Берзиня не уточнила число оштрафованных или уволенных педагогов.

Проверки начнутся уже в этом месяце и будут длиться до тех пор, пока не будут проверены все школы.