Эксперт: Самая частая причина ДТП - обгон

4 апреля в Рижском мотормузее состоялась международная конференция на тему безопасности дорожного движения. Встречу организовала Госполиция в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения и Европейской сетью дорожной полиции.

В рамках конференции представитель Государственного бюро судебной экспертизы Оскар Ирбитис сообщил, что

чаще всего ДТП происходят, совершая обгонный маневр.

Как правило, это происходит в ситуациях, когда обгон на конкретном участке дороги разрешен, но водитель, совершающий в это время левый поворот, не замечает того, кто совершает обгонный маневр. Также ДТП часто случаются в темное время суток при фронтальном столкновении и совершая обгон на перекрестке.

Эксперт также рассказал, что в прошлом году из 136 погибших при ДТП было 60 водителей или пассажиров легковых автомобилей, 50 пешеходов и 11 велосипедистов, а также летальным оказался исход для восьми водителей или пассажиров грузового транспорта, пятерых водителей или пассажиров мопеда и одного мотоциклиста.

Самые типичные пострадавшие пешеходы при ДТП – это те, кто переходят дорогу в неположенном месте, а также занятые мобильным телефоном, а не движением. Также часто попадают в ДТП пешеходы в алкогольном опьянении.

Согласно статистике, чаще других на городской территории попадают в ДТП пешеходы старше 40 лет, получающие травмы средней и тяжелой степени тяжести.

За пределами города чаще всего страдают пешеходы, не использующие светоотражатели, находящиеся в алкогольном опьянении и передвигающиеся по проезжей части. Средний возраст пострадавших за городом – 50 лет и, как правило, аварии происходят в темное время суток.