Репортаж TVNET: дорожный рейд из кабины полицейской машины

Чтобы воочию понаблюдать за работой дорожных полицейских и поведением водителей на дорогах, журналисты TVNET отправились в рейд с инспекторами Управления дорожной безопасности Госполиции Артуром Хомом и Артуром Апинисом.

Совместный патруль начался около 8 утра, когда на улицах наблюдается достаточно интенсивное движение и появляются спешащие водители, шоферы, говорящие по мобильному телефону и те, кто предпочитает агрессивную езду.

Говоря о работе, инспекторы рассказали, что в дорожной полиции работают уже много лет, работа – по сменам, каждая длится 12 часов. Бывает тяжело, но дорожники уже попривыкли.

FOTO: Jānis Škapars/TNET

Оба инспектора работают в отделе специальных заданий, поэтому на нетрафарированном автомобиле ездят по различным регионам по всей Латвии. Это может быть и Рига, а может и Латгалия. Инспекторы признают, что тяжело сказать, в каком регионе более сознательные водители.

Зачастую патруль отправляется в уже известные места в Риге, например, туда, где водители используют полосу общественного транспорта, чтобы объехать пробку. Именно такое нарушение зафиксировано первым во время совместного патруля с TVNET: водитель бусика решил объехать пробку на улице Бривибас по полосе общественного транспорта, за что был остановлен и оштрафован на 40 евро.

Инспекторы прокомментировали, что за такое нарушение предупреждение не предусмотрено. В то же время и размер штрафа за такое нарушение не меняется - нарушив даже в 10-й раз, размер штрафа составит 40 евро.

Дорожники признают, что водители очень разные, даже в вопросах использования мобильного телефона. Есть такие, кто пользуется им только во время остановки, но есть и такие, кто активно используют телефон за рулем и не замечают знаков, пешеходов и других участников движения.

Полиция напоминает, использование телефона за рулем может привести к авариям, иногда с тяжелыми последствиями.

В последнее время водители стали сознательнее, признают полицейские, отмечая, что скорее всего этому способствовали фоторадары, нетрафарированные машины и суровые штрафы за превышение скорости. Например, за превышение скорости больше чем на 51 км/час, на время придется с правами попрощаться.

Вскоре после оштрафованного водителя бусика, патруль заметил новое нарушение – на улице Бривибас женщина за рулем говорила по телефону. Ее попросили остановиться. Полиция констатировала, что ранее нарушений у женщины не было, поэтому было принято решение сделать предупреждение, напомнив об опасности разговоров по мобильному телефону во время движения.

Продолжая патруль, полицейские рассказали, что мощности нетрафариванному авто хватает – она достигает примерно 300 лошадиных сил, полный привод. Чтобы улучшить навыки езды, для дорожных полицейских регулярно устраивают обучения на трассе на полицейских машинах.

Водители достаточно наблюдательные и могут разглядеть нетрафарированные полицейские машины, хотя иногда и поздно, когда нарушение уже зафиксировано.

У TVNET тоже была возможность убедиться в наблюдательности водителей. По дороге в сторону Берги за превышение скорости был остановлен автомобиль марки Volvo – не прошло и несколько минут, как в Waze водители уже отметили наличие полиции на этом участке дороги.

FOTO: Jānis Škapars/TNET

Водитель на обозначенном участке ехал со скоростью 76 км/час вместо разрешенных 50 км/час. За такое нарушение полагается штраф 80 евро.

«На нетрафарированной машине мы обычно не останавливаем сразу, а наблюдаем, что водитель делает еще. На трафарированной – останавливаем сразу», - пояснили инспекторы.

Из ярких воспоминаний полицейские поделились погоней за за водителем, который гнал со скоростью 180 км/час. Но такое случается нечасто.

По данным полиции, в прошлом году в ДТП погибли 136 человек, что является самым низким показателем за последние десятилетия.

Из 136 погибших при ДТП было 60 водителей или пассажиров легковых автомобилей, 50 пешеходов и 11 велосипедистов, а также летальным оказался исход для восьми водителей или пассажиров грузового транспорта, пятерых водителей или пассажиров мопеда и одного мотоциклиста.

Согласно статистике, чаще всего ДТП происходят, совершая обгонный маневр. Как правило, это происходит в ситуациях, когда обгон на конкретном участке дороги разрешен, но водитель, совершающий в это время левый поворот, не замечает того, кто совершает обгонный маневр. Также ДТП часто случаются в темное время суток при фронтальном столкновении и совершая обгон на перекрестке.