НАТО: повторить «крымский сценарий» в Балтии не удастся

Присутствие в странах Балтии многонациональных боевых батальонов НАТО полностью исключает возможность повторения в регионе «крымского сценария». Такое мнение во время визита в Оттаву высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».

«Что-либо подобное тому, что случилось в украинском Крыму или в восточной Украине, не может произойти в государствах Балтии, поскольку там присутствует НАТО, предоставляя гарантии безопасности и обеспечивая мощное сдерживание», - сказал Столтенберг.

По его словам, если на какое-то из балтийских государств все же будет совершено нападение, «НАТО немедленно отреагирует, поскольку уже развернуло свои силы».

Он также с признательностью отметил готовность Канады возглавить многонациональный батальон, дислоцированный в Латвии.

«Важность присутствия канадских подразделений в Латвии и американских в Польше частично заключается в том, что они - профессиональные, хорошо обученные и оснащенные, а частично в том, что это очень мощный сигнал трансатлантического единства. НАТО - настоящий трансатлантический союз», - отметил генсек альянса.