В пятницу в Латвии ожидается сильный ветер

В пятницу в Латвии ожидается усиление ветра, который может даже ломать деревья и вызвать другие небольшие разрушения, предупреждают синоптики.

Юго-западный, западный ветер начнет усиливаться с Курземе, а затем и на остальной территории Латвии. Максимальная скорость ветра в порывах по всей стране превысит 15 метров в секунду, а в некоторых регионах составит 21-26 метров в секунду.

В Риге в пятницу прогнозируются порывы ветра до 22 метров в секунду.

Из-за усиления ветра уровень воды в море может подняться примерно на метр, но угрозы наводнения не будет, так как в настоящее время уровень воды примерно на 30 сантиметров ниже нормы.

В пятницу во многих регионах также ожидаются осадки, а температура воздуха резко понизится.